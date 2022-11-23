Похолодання скасовується: синоптик розповіла про погоду на найближчі дні

Найближчими днями в Україні побільшає опадів — з другої половини дня середи, 23 листопада та надвечір накриє мокрим снігом та дощем західні області, зачепить Вінниччину та Одещину. Такий прогноз оприлюднила синоптикиня Наталка Діденко.

Згідно з її передбаченням, 24 листопада опади періодично випадатимуть повсюди в Україні, лише східні області утримаються від надмірної вологи.

Прогноз на 24 листопада

На дорогах вночі утримаються ожеледиця, а вдень — калюжі.

Найвища температура повітря очікується у південній частині країни — +9+14 градусів, та в Криму — до +17. У центрі ж та на сході стовпчики термометрів покажуть +2+9 градусів, а на півночі та заході -3+3 градуси.

У Києві прогнозуються дощ та мокрий сніг, вдень близько нуля, тож на дорогах пануватиме ожеледиця.

«Надалі в Україні переважатиме волога, з періодичними опадами, погода. Проте сильного холоду не видно», — пише Діденко.

Нагадаємо, раніше у британській розвідці спрогнозували труднощі, з якими доведеться зіткнутись бійцям на фронті холодної пори року.

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