«Холод вплине на обидві сторони війни»: британська розвідка повідомила про труднощі, з якими доведеться зіткнутись бійцям

Зима, яка вже не за горами, змінить умови війни в Україні як для російських, так і українських військових, а зміна тривалості світлового дня, температури і погоди створить унікальні виклики для солдатів, що воюють. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

«Будь-які рішення, які прийматиме російський Генеральний штаб, будуть частково обумовлені настанням зими. Денне світло скоротиться до менш ніж 9 годин на добу, порівняно з 15−16 годинами в розпал літа. Це призводить до меншої кількості наступальних операцій і більш статичної оборони на лінії фронту. Можливість нічного бачення є цінною якістю, і ще більше посилює небажання воювати вночі. Середня висока температура знизиться з 13 градусів за Цельсієм у вересні-листопаді до нуля в грудні-лютому. Військовослужбовці, яким не вистачає зимового одягу та житла, з великою ймовірністю будуть страждати від незамерзаючих холодних ран».

Крім того, «золота година», протягом якої можна буде врятувати важко пораненого солдата, скоротиться приблизно вдвічі, що робить ризик контакту з ворогом набагато більшим.

«Сама погода, ймовірно, буде характеризуватися збільшенням кількості опадів, швидкості вітру і снігопадів. Кожне з цих явищ створить додаткові труднощі для і без того низького морального духу російських військ, а також створить проблеми для технічного обслуговування комплектів. Базові вправи, такі як чистка озброєння, мають бути адаптовані до цих умов, а ризик несправностей озброєння зростає», -зауважують у Міноборони.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» публікували думку експерта стосовно розвитку бойових дій взимку.

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