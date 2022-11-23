«Втікати на Захід не будемо»: Кличко попередив про найгіршу зиму з часів Другої світової війни

У зв'язку з ударами окупантів та відключеннями електроенергії на українців може чекати «найгірша зима з часів Другої світової війни».

Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко в інтерв'ю німецькому виданню Bild.

Кличко попередив, що за низьких температур можливе повсюдне відключення електроенергії. Як зазначається, збій енергозабезпечення означає не просто відсутність світла — водопостачання та опалення також можливі в обмеженому обсязі. Ліфти вже не працюють.

Втім, Кличко висловив упевненість, що українці через терор путіна стають лише рішучішими.

Мер припустив, що за найгіршим сценарієм, можливо, «доведеться евакуювати частину міста». Хоча він запевнив, що влада не бажає, щоби до цього дійшло.

Кличко закликав Німеччину якнайшвидше направити в Україну гуманітарну допомогу — генератори, теплий одяг та інші необхідні речі на додаток до озброєнь для оборони України.

«Ми все робимо, працюємо цілодобово. Ми не заберемо свої речі і втечемо на Захід, як хоче путін. Він стільки разів помилявся на цій війні. Він знову помиляється», — додав він.

Нагадаємо, що в результаті масованих обстрілів Росії критично важливої інфраструктури України в регіонах склалася вкрай важка ситуація зі світлом. В даний час застосовуються екстрені відключення світла або стабілізаційні для врегулювання ситуації.

Президент України Володимир Зеленський 22 листопада заявив про запуск нового проекту підтримки людей на випадок тривалих відключень світла чи тепла внаслідок російських обстрілів. У рамках проекту по всій Україні розгортають тисячі «Пунктів незламності», де будуть безкоштовно та цілодобово електрика, мобільний зв'язок, інтернет, тепло, вода та аптечка. Такі пункти працюватимуть при всіх обласних та районних адміністраціях, школах, будинках ДСНС. Найближчі пункти можна знайти на карті на спеціальному сайті.

Втім, гендиректор енергопостачальної компанії YASNO (субхолдинг ДПЕК) Сергій Коваленко вважає малоймовірним виникнення в Україні «енергетичного апокаліпсису». При цьому він припускає, що в режимі відключень електроенергії українцям доведеться жити до кінця березня — на початку квітня.

Фото — пункт обігріву в багатоквартирному будинку

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