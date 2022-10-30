39.09 / 39.92 38.37 / 39.43
Київ: +12
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

«Енергетичної тривоги немає»: стало відомо, чи в Києві будуть відключати світло ввечері в неділю

15:15 30 жовтня 2022
«Енергетичної тривоги немає»: стало відомо, чи в Києві будуть відключати світло ввечері в неділю

Цими вихідними українці значно знизили споживання електроенергії, тож наразі потреби у аварійних вимкненнях живлення немає. Про це повідомили в прес-службі компанії «Укренерго».

Так, недільного ранку споживання електроенергії в цілому по країні знизилося на 2,6% в порівнянні з попереднім днем, а увечері 29 жовтня в Києві споживання впало на 6,2%, в області — на 3,3%, а в Черкаській області — аж на 17,8%.

За словами генерального директора компанії YASNO Сергія Коваленка в ефірі Національного телемарафону, у столиці 30 жовтня енергетичної тривоги немає, тому й електрику навряд чи вимикатимуть.

«Сьогодні вже другий день відключень немає. Погода тепла, а в неділю зазвичай споживання найнижче за весь тиждень. Думаю, ввечері відключень не буде. Зараз енергетичної тривоги немає», — зазначив Коваленко.

Втім, в «Укренерго» все ж попередили, ймовірність екстрених відключень зберігається.

«Не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів і по можливості перенесіть користування пральними машинами, бойлерами та обігрівачами на ніч, коли рівень споживання в енергосистемі найнижчий», — радять енергетики.

Нагадаємо, що перед вихідними в компанії «ДТЕК» попередили про ймовірність запровадження більш жорстких графіків віялових відключень к столиці, коли перерва в подачі електроенергії становитиме до 6 годин.

134

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Тарас Редькін

«Тарас міг катапультуватися, але не став, щоб відвести літак від села»: на Миколаївщині героїчно загинув пілот-винищувач

Хаві Мартінес

«У нього найбільший пеніс»: чемпіон світу вразив заявою про ексодноклубника з «Баварії» (відео)

скумбрія

Засол скумбрії «Рибне сало»: неймовірна смакота — можна готувати про запас та в потрібний момент подати до столу

Курнікова та Іглесіас

«Більше сексу, ніж будь-коли»: «залишивший Курнікову» Іглесіас здивував відвертістю

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту