«Енергетичної тривоги немає»: стало відомо, чи в Києві будуть відключати світло ввечері в неділю

Цими вихідними українці значно знизили споживання електроенергії, тож наразі потреби у аварійних вимкненнях живлення немає. Про це повідомили в прес-службі компанії «Укренерго».

Так, недільного ранку споживання електроенергії в цілому по країні знизилося на 2,6% в порівнянні з попереднім днем, а увечері 29 жовтня в Києві споживання впало на 6,2%, в області — на 3,3%, а в Черкаській області — аж на 17,8%.

За словами генерального директора компанії YASNO Сергія Коваленка в ефірі Національного телемарафону, у столиці 30 жовтня енергетичної тривоги немає, тому й електрику навряд чи вимикатимуть.

«Сьогодні вже другий день відключень немає. Погода тепла, а в неділю зазвичай споживання найнижче за весь тиждень. Думаю, ввечері відключень не буде. Зараз енергетичної тривоги немає», — зазначив Коваленко.

Втім, в «Укренерго» все ж попередили, ймовірність екстрених відключень зберігається.

«Не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів і по можливості перенесіть користування пральними машинами, бойлерами та обігрівачами на ніч, коли рівень споживання в енергосистемі найнижчий», — радять енергетики.

Нагадаємо, що перед вихідними в компанії «ДТЕК» попередили про ймовірність запровадження більш жорстких графіків віялових відключень к столиці, коли перерва в подачі електроенергії становитиме до 6 годин.

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