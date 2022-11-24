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Україна

Кличко розповів, коли у будинках Києва з'явиться вода

11:14 24 листопада 2022
Раковина

Після ракетних атак рашистів 23 листопада Київ був знеструмлений, в будинках зникли світло, тепло та вода.

За інформацією мера столиці Віталія Кличка, на ранок четверга, 24 листопада, водопостачання відновили на лівому березі міста.

«На правому березі плануємо відновити його в першій половині дня», — додав він.

На цей час 70% відсотків столиці поки залишається без електрики. За словами мера, енергетики докладають усіх зусиль, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі.

«Це залежатиме це від відновлення балансу в енергосистемі України. Оскільки Київ є частиною загальнодержавної енергосистеми», — підкреслив Віталій Кличко.

Пізніше у Київській ОВА повідомили, що без електропостачання, в режимі аварійного відключення залишається 25% відсотків житлового фонду міста. А громадський транспорт працює — як підземний, так і наземний. Замість трамваїв, з метою економії електроенергії, на їхні маршрути вийшли автобуси.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли, що ворог випустив 67 крилатих ракет та до 10 ударних БпЛА «Ланцет». 51 ракету та 5 зазначених безпілотників Сили оборони України збили.

Фото Pixabay

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