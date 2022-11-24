«Допоміг з'явитися на світ сотням дітей, а зараз сам потребує допомоги»: у Запоріжжі рятують лікаря, який постраждав внаслідок обстрілу пологового будинку у Вільнянську

Внаслідок обстрілу армією рф пологового будинку у Вільнянську Запорізької області в ніч на 23 листопада загинуло дводенне немовля. Його мати вижила. Її разом із лікарем пологового будинку витягли з-під завалів. Наразі стало відомо, що постраждалий лікар, акушер-гінеколог Андрій Козін, перебуває в реанімації. Він кілька годин провів під завалами й дивом залишився живим. Колеги та друзі роблять все для того, щоб йому допомогти.

«Ви робите купу репостів, що сьогодні вмерло немовля після обстрілу пологового будинку у місті Вільнянськ. Це просто жах та суцільна втрата для матері цієї дитинки! Я навіть не можу та не хочу уявляти, як важко їй зараз… На цьому фото — Лікар Андрій Козін, який працював в цьому пологовому. Він живий, але більше двох годин провів під завалами, звідки його діставали с великим трудом рятівники! Родині потрібна допомога. Лікарю треба одужати, щоб допомагати далі новим життям з"являтись на світ! Андрія знаю особисто дуже багато років, ще з часів навчання в університеті. Давайте допоможемо!» — написала в Instagram колега постраждалого лікаря.

Допомогти постраждалому колезі у своєму Instagram закликав і акушер-гінеколог із Дніпра Віталій Костенко, уточнивши, що в Андрія Козіна обпалено близько 30 відсотків тіла та поламані ноги.

- Андрій у реанімації, але при цьому він у свідомості, — розповіла «ФАКТАМ» колега Андрія Козіна Ілона. — Рідний брат Андрія Максим каже, що в Андрія вражені від 37 до 40 відсотків поверхні тіла, зокрема й обличчя. Його стан зараз оцінюють як середнього ступеня важкості. Після того, як Максим особисто поговорить з лікарями, нам стане відомо більше… Ми дуже сподіваємося, що Андрій одужає. Минулої доби мені написали багато його пацієнток — вони сильно за нього переживають. Він допоміг народитися сотням дітей.

Я познайомилася з Андрієм ще у студентські роки, коли ми разом навчалися у Запорізькому державному медуніверситеті. Потім разом вступили до інтернатури з акушерства та гінекології. Після закінчення університету підтримували зв'язок переважно у соцмережах. У пологовому будинку у Вільнянську він працює дуже давно — наскільки я пам'ятаю, він прийшов туди майже відразу після інтернатури.

Залишився там і під час війни. Попри те, що Запорізьку область постійно обстрілюють окупанти, Андрій Козін, за словами колег, навіть не думав про від'їзд до безпечнішого регіону.

- Думаю, що він не поїхав, бо не міг кинути своїх пацієнток, — каже Ілона. — Мені написали жінки, які у нього народжували чи лежали у стаціонарі. Усі відгукуються про Андрія з великою подякою. Гадаю, він не міг нікуди виїхати, бо знав, що потрібен тут. Про те, що в ніч, коли росіяни обстріляли пологовий будинок, саме Андрій був на чергуванні, я дізналася від його друга. Зараз ми всі, друзі та колеги, хочемо йому допомогти. Саме лікування, наскільки нам відомо, є безкоштовним, але попереду реабілітація та безліч інших витрат. Тому будемо вдячні всім, хто захоче допомогти та повідомляємо номер банківської картки його брата Максима: 4149 4991 4873 25 46 (Козин Максим Андрійович).

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