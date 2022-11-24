Схвалено Європарламентом: Україна отримає від ЄС 18 млрд євро на відновлення у 2023 році

Парламент Європейського Союзу на сесії у Страсбурзі схвалив надання Україні пакету макрофінансової допомоги на загальну суму 18 млрд євро. Ці гроші наша країна отримає упродовж 2023 року. Планується, що вони приходитимуть щомісяця траншами близько 1,5 млрд євро кожен. Як уже повідомляли «ФАКТИ», вперше про цей пакет завила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Постанова була прийнята 507 голосами проти 38 при 26 утриманих. Новий пакет допомоги передбачає використання бюджету Європейського Союзу як гарантію для залучення коштів для України та вимагає одностайної підтримки 27 держав-членів ЄС.

Допомога виділяється на відновлення найважливіших функцій та інфраструктури, що були зруйновані російським агресором, а також на потреби населення. Йдеться, зокрема, про критичну інфраструктуру — системи енерго- та водопостачання, транспортні мережі, дороги та мости, медичні установи, школи та житло для вимушено переміщених осіб.

«Україна виборює європейські цінності. Європарламент та Європейський Союз продемонстрували виняткову солідарність з Україною на гуманітарному, військовому та фінансовому фронтах. Важливо, що ми надали Україні статусу кандидата в члени ЄС», — зазначила спікер Європарламенту Роберта Метсола.

Виділяючи макрофінансову допомогу, Європарламент вказує на необхідність проведення антикорупційної та судової реформ, дотримання верховенства закону, модернізацію національних та місцевих інституцій в Україні.

Наголошується, що нормативно-правова база України має бути приведена у відповідність до нормативно-правової бази Європейського Союзу для інтеграції України в єдиний ринок ЄС, а також для посилення її економічного розвитку та підвищення конкурентоспроможності.

З початку повномасштабного російського вторгнення Європейський Союз і країни, що входять до нього, вже надали Україні 19,7 млрд євро.

Новий пакет ще має бути схвалений одноголосно Радою ЄС з економічних та фінансових питань 6 грудня.

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