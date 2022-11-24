Російські передові підрозділи під Сватовим у Луганській області стрімко втрачають боєздатність. Не рятує навіть швидке та безперервне підвезення «мобіків», оскільки наявність «гарматного м'яса» не розв'язує наявних проблем окупантів із комплектацією військ технікою та матеріально-технічним забезпеченням. Відтак, ця ділянка фронту може обвалитися вже до кінця року. Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

«Знаєте, що таке втрата підрозділом боєздатності? Це коли підрозділ зазнає втрат 30% і більше, як за особовим складом, так і за технікою. Деякий час тому я писав про те, що практично всі підрозділи російських окупаційних військ некомплектні. Практично всі. Це пов'язано з тим, що вони не можуть здійснювати повноцінні ротацію і виведення на відновлення боєздатності. В останні півтора місяця відновлення боєздатності підрозділу ворога у зоні бойових дій являло собою виключно підвезення особового складу, переважно чмобіків, і поповнення на місці. Тобто, не було стандартного виведення, заміни більш свіжим підрозділом, штатно повністю укомплектованим, а просто заповнення живим м'ясом. А все тому, що свіжих і штатно повністю укомплектованих у просто немає».

Таким чином, вважає Коваленко, останні півтора місяця підрозділи в зоні бойових дій, які потребують відновлення боєздатності, заповнювали фаршем «Ч» і вважали заповненими, боєздатними.

«Але витрачання фаршу категорії „Ч“ вельми стрімке і зараз, у Сватівській локації війська рф мають непросту ситуацію. У підрозділів 55 мотострілецької бригади та 3 мотострілецької дивізії втрата боєздатності вища за 30%. І навіть не 40%, а трохи вище. Скажімо так, деякі підрозділи небоєздатні за особовим складом і технікою на 60%. І ось це ось усе має стримувати контрнаступ ЗСУ в напрямку Сватового? А тут ще й зима на носі. Логістика, МТЗ та інші незрозумілі моменти за межами повсякденного сприйняття. Не знаю, як воно буде насправді, але, на мій суто дилетантський погляд, до кінця 2022 року в рудиментаріїв почнеться каскадне обвалення оборони аж до Старобільська. І це, як мінімум».

Нагадаємо, що рашисти скаржаться родичам на «успіхи» на фронті: «У нас уже полку нема».

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