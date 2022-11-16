«У нас уже полку нема»: рашисти скаржаться родичам на «успіхи» на фронті

Двадцятьом тимчасово мобілізованим росіянам із Липецької області, які втекли з позицій у районі Сватового в Луганській області, загрожує кримінальна справа за дезертирство. Решта 2500 осіб з їхнього формування загинули. Про це пише російське видання «Верстка» з посиланням на родичку одного з військових та оприлюднило аудіозапис телефонної розмови одного з тих, кому вдалося вижити.

Запис наводимо, але попереджаємо — багато нецензурної лексики.

«Ми просто м'ясо, просто еб** м'ясо, нас за людей не вважають. Пацани приходять, з одного тільки ось батальйону, приходять 15 осіб, 20 осіб кажуть, все хлопці, більше немає наших батальйонів. Вчора нам комбат штовхав на*, хлопці вам потрібно два тижні протриматися. Як на* два тижні триматися, коли ми тут 12 або скількись там днів, а в нас уже полку нема, 2500 людей загинуло. У нас учора забрали зброю, ми вже вважаємося дезертирами. Ті, хто хлопців виносили, хто зараз тут перебуває, хто каже — бл* посадіть нас на*, ми туди не підемо більше. Реально вони кажуть — ні, краще я 10 років відсиджу, але я буду живий. Їм кажуть — ви дезертири хлопці, ви не виконали наказ, ви кинули своїх офіцерів, яких не було на*», — каже мобілізований.

Йдеться про військовослужбовців 2-ої комендантської роти 362-го мотострілецького полку, які проходили навчання в навчальному центрі ВПС у Воронежі. Родичі мобілізованих із цього ж полку раніше записали відеозвернення, у якому заявили, що їхні близькі, які перебувають на передовій під Сватовим, значаться безвісти зниклими.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали про те, що російських призовників змушують рити окопи голими руками, а лопат та зброї не видають.

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