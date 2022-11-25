Унікальне досягнення Роналду та безпрограшна серія Бразилії: відеоогляди матчів ЧС-2022

У четвер, 24 листопада, на ЧС-2022, де напередодні збірна Німеччини зазнала несподіваної поразки від Японії, пройшли завершальні матчі 1-го туру в групах G та H.

ЧС-2022. Груповий турнір. 1-й тур

Група G

Швейцарія — Камерун — 1:0 (Емболо, 48).

Перемогу Швейцарії в поєдинку з Камеруном приніс… етнічний камерунець Брель Емболо, який переїхав у дитинстві з сім'єю до країни сирів та отримав паспорт громадянина цієї країни у 18 років.

Бразилія — Сербія — 2:0 (Рішарлісон, 62, 73).

Збірна Бразилії продовжила свою безпрограшну серію до 16 матчів — востаннє команда Тіте залишала поле на щиті в липні минулого року, коли у фіналі Кубка Америки поступилася Аргентині (0:1).

У другому турі у понеділок, 28 листопада, будуть зіграні наступні матчі: Бразилія — Швейцарія, Камерун — Сербія.

Група H

Уругвай — Південна Корея — 0:0.

Португалія — Гана — 3:2 (Роналду, 65, з пенальті, Жоау Феліш, 78, Рафаель Леао, 80 — А. Айю, 73, Букарі, 89).

Після «сухого» першого тайму команди забили на двох п'ять м'ячів. Відкрив же рахунок Криштіану Роналду, який цим встановив унікальне досягнення, відзначившись голом уже на п'ятому (!) чемпіонаті світу.

У другому турі у понеділок, 28 листопада, будуть зіграні наступні матчі: Португалія — Уругвай, Південна Корея — Гана.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Аргентина з голом Мессі сенсаційно програла на ЧС-2022 Саудівській Аравії.

Фото fifa.com

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