У вівторок, 22 листопада, матчем на Національному стадіоні в Лусаїлі стартувала програма чемпіонату світу з футболу у квартеті С. І одразу гучна сенсація!

ЧС-2022. 1-й тур. Група С

Аргентина — Саудівська Аравія — 1:2

Голи: Мессі (10, з пенальті) — Аль-Шахрі (48), Аль-Доссарі (53).

Коли зірковий Ліонель Мессі на 10-й хвилині зустрічі зумів (нехай і з пенальті) вразити ворота суперника на четвертому для себе чемпіонаті світу (а взяв участь він взагалі у п'ятому за рахунком ЧС), здавалося, що це, схоже, початок розгрому одного з завідомих аутсайдерів турніру у Катарі.

Але Саудівська Аравія протягом п'яти хвилин у другому таймі поєдинку з трьома скасованими VAR голами аргентинців створила футбольне диво і, не зважаючи на 14 (!) компенсованих хвилин у другому таймі, здобула сенсаційну перемогу.

Так ось безславно перервалася серія Аргентини без поразок з 36 матчів, котра тривала цілих 3,5 року (а Мессі та компанія були за одну гру від повторення рекорду Італії). Більше того, земляки покійного Дієго Марадони вперше з 1930 року програла зустріч чемпіонату світу після того, як вели у рахунку в перерві.

Ще в одному поєдинку у квартеті С 22 листопада зіграють Мексика та Польща (початок — о 18:00).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що кривдник України команда Уельсу врятувалася від поразки у матчі ЧС-2022 проти збірної США.

Фото fifa.com

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