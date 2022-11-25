Передбачено можливість реструктуризації боргу: стали відомі подробиці про пільгові кредити для українців

З 5 листопада діє оновлений порядок надання пільгових житлових кредитів ВПО під 3% річних за рахунок коштів гранту, наданих Кредитною установою для відбудови. Які умови отримання — розповіли у «Юридичному пораднику для ВПО».

«Строк надання кредиту збільшено з 20 до 30 років. Наразі кредит може бути надано виключно на квартиру у багатоквартирному житловому будинку або одноквартирний житловий будинок за умови, що таке житло прийнято в експлуатацію не більше ніж 50 років тому чи реконструйовано не більше ніж 35 років тому.

При цьому житло не має бути розміщено на території територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), або на території, визначеній тимчасово окупованою.

Граничний вік позичальників збільшено до 65 років.

Нормативна площа житла збільшена у 2 рази. Наразі вона становить 52,5 кв. м. на сім’ю з 1−2 осіб та 21 кв. м. на кожного наступного члена сім’ї, замість 21 кв. м. на 1 особу, та додатково 10,5 кв. м. на наступного члена сім’ї відповідно".

Не можуть відмовити у кредитуванні за наявності у власності житла, яке розташовано на території громад, віднесених до Переліку територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні).

«Також за умови, якщо потенцій позичальник або члени його сім’ї за рахунок бюджетних коштів отримали державну підтримку/грошову компенсацію/кредити на пільгових умовах на будівництво (придбання) житла та це житло розташовано на тимчасово окупованій території, лінії розмежування або на території із Переліку. Додано можливість змінити регіон житла, вказаний у первісній заяві про намір отримати кредит. Передбачено можливість реструктуризації боргу. Коли кредитне житло знищено або пошкоджено внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією росії, позичальник може сподіватися на відстрочення платежів за кредитом:

у випадку знищення — до моменту отримання громадянином відшкодування майнової шкоди за знищений об’єкт нерухомого майна;

у випадку пошкодження — строком до року з можливістю пролонгації з урахуванням ступеня та обсягів пошкодження".

Нагадаємо, експосол у США та рф Володимир Єльченко вважає, що нам дається набагато більше зброї, ніж про це повідомляється.



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