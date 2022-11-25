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Ще 430 окупантів та п'ять бойових броньованих машин: названо втрати ворога за добу

10:40 25 листопада 2022
Російський танк

Станом на ранок 25 листопада в Україні з початку широкомасштабного вторгнення рашисти втратили 86 150 своїх війскових — як і раніше, найбільші втрати росіяни несуть на Бахмутському на Лиманському напрямках.

За даними Генштабу ЗСУ, за добу, що минула, було ліквідовано ще 430 рашистів, один танк, 5 бойових броньованих машин, 6 артиллерійських систем та 6 БПЛА.

Фото Генштабу

Раніше у Генштабі повідомляли, що за добу, яка минула, Сили оборони України завдали 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 2 позиціях його зенітних ракетних комплексів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління, 2 райони зосередження особового складу, станцію розвантаження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та ретранслятор ворога.

Фото Генштабу ЗСУ

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