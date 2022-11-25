Чи можна обійтися без штурму Перекопа: експерт розповів, як Україні повернути Крим без великих жертв

Після порівняно швидкого звільнення Херсона та частини Херсонської області у деяких українців могло скластися враження, що ЗСУ можуть найближчим часом увійти до окупованого Криму.



Проте таке враження оманливе, пише у статті для НВ офіцер військової розвідки, викладач Портсмутського університету Френк Ледвідж, повідомляє «Телеграф».



У ході звільнення Криму, на думку офіцера, можуть виникнути кілька проблем.



Перша проблема військового характеру — адже деокупація цієї території ставить чимало викликів перед ЗСУ. Навіть у разі відсутності на перешийку достатньої кількості оборонних військ, тут може статися не одне серйозне бойове зіткнення, що зазнає великих втрат з обох сторін.



«По-друге, напади на Крим загрожують політичними небезпеками. Насамперед більшість росіян згодні з тим, що Крим, у якому переважає російське населення, на відміну від інших окупованих територій України, на законних підставах є територією росії», — пояснює Френк Ледвід.



На його думку, росіяни можуть спокійно «проковтнути» втрату Бердянська чи Маріуполя, але за спроби деокупації Україною Криму можуть згуртуватися. Це, своєю чергою, може призвести до ймовірності ескалації, яка включає навіть використання тактичної ядерної зброї. Втім, цей варіант сам Ледвідж вважає не надто ймовірним.



Водночас Україна, на його думку, може відмовитись від звільнення півострова військовим шляхом. Для цього ЗСУ доведеться прорвати оборону росіян у Запорізькій області, щоб деокупувати цей регіон та повернути під контроль Маріуполь.



«Це дозволило б відновити позиції, які були на момент вторгнення 24 лютого, і означало б явну й однозначну стратегічну перемогу Києва», — пояснює експерт. — Це також дасть Україні перевагу в будь-яких переговорах, це завдання буде завершено остаточною руйнацією Керченського мосту".



Тим часом в окупованому Криму росіяни готуються до оборони. Вони створюють оборонну смугу не лише на лівому березі Дніпра у Херсонській області, а й на адміністративному кордоні з Кримом на півночі півострова. Зокрема, будують два позиційні райони у північній частині Джанкойського району.

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