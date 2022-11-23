В окупованому Криму чути вибухи, росіяни готуються до оборони

За даними розвідки, російські військові готуються до активної оборони Кримського півострова, а також будують позиційні райони на півночі Джанкойського району.

Про це пише Укрінформ.

За словами представника ГУР Андрія Черняка, розвідка не фіксує евакуації росіян із півночі Кримського півострова.

«Однак ми бачимо, що вони активно готуються до оборони. Створюють оборонну смугу як на лівому березі Дніпра в Херсонській області, так і на адміністративному кордоні з Кримом, на півночі півострова. Зокрема, будують два позиційні райони у північній частині Джанкойського району. них це дуже важливо, адже внаслідок контрнаступу українських сил північ Криму буде зоною поразки ЗСУ» , — пояснив Черняк.

Також представник ГУР зазначив, що більшість росіян, які біжать із Херсонської області та Запоріжжя, намагаються одразу потрапити на територію росії, а не Криму, оскільки розуміють, що півострів повернеться в Україну.

Черняк додав, що окупанти намагаються тримати власні кораблі Чорноморського флоту та військову техніку під постійним покриттям ППО, сподіваючись, що це хоч якось «зможе врятувати їх від куріння у заборонених місцях та недотримання правил безпеки».

Нагадаємо, окупанти відклали вже на грудень 2022 року запуск руху нібито вже відремонтованим Кримським мостом, пошкодженим вибухами на початку жовтня.

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