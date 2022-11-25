Діарея під час війни: як допомогти дитині, коли немає доступу до ліків

На початку війни педіатриня Оксана Гаврилюк стикнулась з питанням діареї у дитини, в умовах активних бойових дій, підвалу, без доступу до аптеки та ліків. Вона не приховує — була збентежена, тому що всі рецепти — «довоєнні» були не на часі.

«Діарея для дитини є серйозним симптомом, особливо для дитини до року, адже вага їх маленька і вони швидко зневоднюються, що може призвести до тяжких наслідків і не виключення смерті. Довелося згадувати всі народні рецепти. Це може врятувати життя, а це велика перемога у нинішній ситуації. Якщо у дитини діарея, а це рідкий водянистий стілець, більше трьох разів на добу, основне завдання відпоїти дитину, адже з діареєю дитина втрачає рідину та електроліти, тому ми повинні відновити цей баланс.

Чиста вода (прокип'ячена), чай, компот, у разі грудного вигодовування — грудне молоко, як джерело рідини, тому що в складі міститься 80−90% води.

Електроліт в домашніх умовах — на 1л. води — 6ч. л. цукру + ½ч. л. солі, можна додати яблучний чи апельсиновий сік натуральний для покращення смакових якостей з розрахунку 30−50мл на кілограм маси тіла".

Також, додає лікарка, при діареї малечі корисний рисовий відвар. Адже за рахунок клейковини у своєму складі він знижує частоту випорожнень внаслідок зменшення перистальтики кишківника.

Нагадаємо про точку зору педіатрині щодо симптомів, наслідків та лікування ФАБ: «Вірте дітям! Цей біль у животі справді реальний».

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