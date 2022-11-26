«Кияни потребують більшого захисту, брехню у звітах ніхто нікому не пробачить»: Зеленський різко розкритикував роботу столичної влади

Президент Володимир Зеленський розкритикував мляву діяльність влади Києва з облаштування Пунктів незламності у столиці. У своєму щоденному зверненні він зазначив, що кияни потребують більшого захисту з урахуванням масштабності ударів ворога по критичній інфраструктурі.

При цьому Зеленський послався на скарги громадян.

«Фактично нормально забезпечені лише Пункти, які розгорнуті на базі ДСНС та на столичному вокзалі, а над іншими Пунктами ще, мʼяко кажучи, потрібно працювати. Прошу, зверніть увагу. Кияни потребують більшого захисту», — зазначив очільник держави.

Він також нагадав, що відключення світла нині тривають у більшості областей, зокрема й у Києві. Увечері середи було відключено майже 12 мільйонів абонентів. Найбільше проблем зараз саме у столиці, а також у Київській області, на Одещині, Львівщині, Вінниччині та Дніпропетровщині.

У Києві станом на вечір 26 листопада були відключені 600 тисяч абонентів. Багато киян були без світла понад 20 або навіть 30 годин. Тож керівництво держави очікує більш якісної роботи від влади міста.

«Очікую від мерії якісної роботи. Профанацію з київськими Пунктами Незламності ніхто й нікому не пробачить. Прошу серйозніше. Як і брехню у звітах різного рівня», — сказав президент, який 25 листопада відвідав два Пункти Незламності у Вишгороді: на базі ДСНС і в місцевій школі. Вони якраз облаштовані саме так, як це й має бути.

«Пункти незламності» — проєкт української влади, який ініціювала влада у листопаді 2022 року на фоні масованих обстрілів критичної інфраструктури з боку рф. Такими пунктами є місця, де передбачені тепло, вода, електрика, мобільний зв'язок тощо. Перші пункти незламності розпочали роботу на площі Свободи в Херсоні 18 листопада 2022 року (за тиждень після звільнення міста). 22 листопада 2022 року Президент України Володимир Зеленський оголосив про розгортання проєкту по всій Україні. Карту розташування пунктів у вашому місті можна знайти за посиланням. Наразі в Україні розгорнуто вже 4 тисячі таких пунктів.

Своєю чергою мер Києва Віталій Кличко офіційно попереджав киян про наближення найгіршої зими з часів Другої світової війни.

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