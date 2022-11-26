Водопостачання та мобільний зв'язок вдалося відновити: у Києві повідомили, коли планують завершити ремонтні роботи

Через ворожі удари по критичній інфраструктурі в Києві без постачання електроенергії, в режимі аварійних відключень залишаються 130 тисяч мешканців столиці.

Як повідомляють в Київській міській військовій адміністрації, водопостачання відновлено в повному обсязі, але в квартирах верхніх поверхів багатоповерхівок, які ще досі знеструмлені, можливий понижений тиск води у мережі.

Триває запуск теплопостачання. Мобільний зв'язок практично доступний в усіх районах, але не виключається ймовірність локальних проблеми в місцях без електроживлення.

«Протягом 24-х годин заплановано завершити всі відновлювальні роботи. Вода, тепло, зв'язок повернеться до роботи в штатному режимі. Електроенергія подаватиметься згідно графікам стабілізаційних відключень», — додали у КМВА.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський звернув увагу на те, що у столиці, яка сильно постраждала внаслідок ворожих ударів, є багато питань до влади Києва через незадовільне облаштування Пунктів незламності.

Фото Pixabay

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