Не витримують темпу війни: третина поставлених Заходом в Україну гаубиць вийшли з ладу, — New York Times

Сили оборони України надзвичайно активно використовують західну зброю, зокрема гаубиці, через що озброєння виходить із ладу.

Як пише New York Times, близько 30 відсотків із поставлених Україні партнерами 350-ти гаубиць постійно перебувають у небоєздатному стані. За даними видання, ЗСУ щодня випускає по 2−4 тисячі снарядів, що призводить до швидкого зношування, зокрема, систем М-777.

Журналісти пишуть, що таке озброєння здебільшого зроблено з титану, який значно легше за сталь. США використовували такі гаубиці в Іраку та Афганістані на початку 2000-х, але тоді інтенсивність бойових дій була значно нижчою, ніж зараз в Україні.

Зазначається, що Пентагон передав Україні 142 гаубиць М-777. Озброєння, що вийшло з ладу, відправляють на ремонт до сусідньої Польщі, де створені спеціальні майданчики, хоча представники НАТО не дають жодних коментарів щодо цієї програми.

Раніше західні журналісти стверджували, що найбільшим постачальником важкого озброєння для України стала… росія! Зазначалося, що ЗСУ захопили 460 російських основних бойових танків, 92 самохідні гаубиці, 448 бойових машин піхоти, 195 броньованих бойових машин і 44 реактивні системи залпового вогню.

Фото АрміяInform

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