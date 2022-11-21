«Запчастин до гаубиць немає»: у Німеччині серйозні проблеми з ремонтом техніки для України

Німецькі гаубиці, як і інша сучасна зброя, мають підтримати Україну у війні і наблизити до перемоги. Але все більше систем виходять з ладу — і ремонт виявляється складним. Про це повідомляє новинний журнал «Der Spiegel»:

«Помилки планування при замовленні запасних частин все більше ставлять під загрозу оперативну готовність німецьких гаубиць в Україні. Після поставки 14 самохідних гаубиць, міністерство оборони, очевидно, не змогло вчасно замовити пакети запасних частин для регулярного ремонту систем озброєння. Гаубиці знаходяться у повсякденному використанні. Згідно з повідомленням, українські збройні сили випускають з них до 300 снарядів на день, і системи відповідно зношуються. Більшість поставлених артилерійських систем потребують ремонту через інтенсивне використання на фронті на сході України. Згідно з повідомленням, шість з цих систем озброєння вже доставлені до Литви для проведення технічного обслуговування».

Вже в липні, повідомляє ЗМІ, через місяць після поставки німецьких гаубиць в Україну, з'явилися повідомлення про явні ознаки зносу систем. Тоді Бундесвер пообіцяв швидко направити до країни, на яку було здійснено напад, наступні пакети запчастин для усунення проблем. Нестача деталей також може паралізувати центр ремонту німецької військової техніки, який Німеччина планує до середини грудня відкрити у Словаччині.

Самохідна гаубиця 2000 є артилерійською системою, але, як і танк, вона також може вести вогонь з горизонтального ствола в екстрених випадках. На думку експертів з питань безпеки, українська армія може використовувати гаубиці, у поєднанні з хорошою розвідкою, для досягнення значного вогневого ефекту на великих відстанях.

Раніше в Офісі президента Зеленського прокоментували висловлювання заступника міністра оборони України Володимира Гаврилова про те, що «українські сили можуть повернутися в Крим до кінця грудня, а вся війна з росією завершиться навесні».

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