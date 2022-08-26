Як правильно підгодувати й пересадити полуницю, щоб наступного року збирати рясний врожай

Досвідчені городники знають, як правильно підготувати полуницю до наступного року, щоб збирати гарний врожай.

Коли вся полуниця вже відцвіла, саме час її підгодувати на зиму — це буде чудовим задатком для весняного росту.

Листя краще залишити до весни, щоб воно додатково захищало рослину від морозів, вважає «Дачник».

Для рясного врожаю на грядці найкраще залишити кущі жіночої статі, адже саме вони родючі. Вважається, що на 100 жіночих кущів необхідно лише 10 кущів чоловічих для запилення.

Відомо, що чоловічі кущі більше розростаються, заповнюють грядку, а врожай низький. Щоб привести грядки полуниці в оптимальне співвідношення, потрібно видалити частину чоловічих кущів.

У чоловічих кущів є ряд особливостей:

● ρослини мають яскравий окpac,

● листя велике,

● квіти великі,

● ягоди дрібні та мало,

● вуси з'являються у червні й весь сезон,

● осередок рогатки витягнутої форми, дрібний.

Звичайний час пересадки — рання весна (початок квітня), або осінь (кінець серпня — вересень).



Після збирання врожаю рослини мають встигнути закласти квіткові бруньки (у серпні), що вплине на врожайність наступного року.

Процес пересадки краще проводити у похмуру погоду вдень, або ввечері, коли спека спадає. Після пересадки рослини рясно поливають та притіняють від спекотного сонця.

Як правильно пересадити кущики полуниці, дивіться у короткому ролику.

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