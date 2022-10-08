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Чим укрити полуницю на зиму: порада, як не перестаратися з захистом

14:47 8 жовтня 2022
полуниця

Полуницю, після пересадки наприкінці літа й підживлення, потрібно ще вкрити на зиму, хоча вона і вважається морозостійкою культурою.

Є безліч варіантів захисту грядки від морозів, але дачники єдино правильним називають укриття з ялинових гілок.
Полуницю вкривають після того, як денні температури остаточно опустяться до мінусових значень. В одних регіонах це жовтень, в інших — початок листопада.

Зручніше та безпечніше вкривати полуницю на зиму ялиновими гілками. Хвоя підкислює ґрунт, що подобається полуниці, захищає від гризунів. До того ж під пухнастими хвойними гілками утворюється гарна повітряна подушка після того, як випаде сніг. За таких умов полуниця зимує без проблем.

Тирса в міжрядді теж гарний варіант, але свіжа сировина для цього не придатна. Попередньо тирсу доведеться вимочити у спеціальних розчинах протягом кількох тижнів, інакше вона стане причиною дефіциту азоту у ґрунті. До того ж є ризик, що у тирсі полуниця почне пріти.

Солома вважається більш виграшним варіантом у порівнянні з тирсою, але в ній часто влаштовуються на зимівлю миші. Гризуни можуть лише нашкодити посадкам.

Нагадаємо, фахівці рекомендують засіяти сидерати на грядці з полуницею, що буде додатковою профілактикою від хвороб куща. Крім того, сидерати збагачують ґрунт азотом та розпушують його структуру, забезпечуючи гарний доступ кисню.

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