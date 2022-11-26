Не лише військові: Україні вдалося звільнити ще 12 полонених (фото, відео)

Україна продовжує повертати полонених. Так, 26 листопада відбувся черговий обмін полоненими. Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

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«Нам вдалося звільнити 12 наших людей. Серед них — 4 бійців ВМС, двоє нацгвардійців, прикордонників, один з ТРо, а також троє цивільних — подружжя та чоловік, який вважався зниклим безвісти. Серед військових — двоє офіцерів, а також семеро рядових та сержантів. Додому їдуть воїни, які захищали зокрема Маріуполь, ЧАЕС та острів Зміїний. За останній тиждень нам вдалося повернути 98 українців», — повідомив він.

У міноборони росії, тим часом, заявили, що 26 листопада в результаті переговорного процесу з України було повернуто 9 російських військовослужбовців.

Як повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими врятовані з полону належать до наступних підрозділів: Донецький прикордонний загін, 1-й окремий батальйон охорони особливо важливих державних об'єктів, 35-та окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського, 2-й окремий стрілецький батальйон Тероборони, 1-й окремий Феодосійський батальйон морської піхоти, 36-та окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

Наймолодшому зі звільнених захисників виповнилося 27 років, найстаршому — 47 років. Щонайменше п’ятеро з визволених мають поранення або хвороби.

Як писали «ФАКТИ», днями Україна визволила з полону ще 36 своїх громадян. Серед звільнених — одна цивільна особа і 35 військовослужбовців.

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