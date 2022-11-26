Не лише військові: Україні вдалося звільнити ще 12 полонених (фото, відео)
Україна продовжує повертати полонених. Так, 26 листопада відбувся черговий обмін полоненими. Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.
«Нам вдалося звільнити 12 наших людей. Серед них — 4 бійців ВМС, двоє нацгвардійців, прикордонників, один з ТРо, а також троє цивільних — подружжя та чоловік, який вважався зниклим безвісти. Серед військових — двоє офіцерів, а також семеро рядових та сержантів. Додому їдуть воїни, які захищали зокрема Маріуполь, ЧАЕС та острів Зміїний. За останній тиждень нам вдалося повернути 98 українців», — повідомив він.
У міноборони росії, тим часом, заявили, що 26 листопада в результаті переговорного процесу з України було повернуто 9 російських військовослужбовців.
Як повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими врятовані з полону належать до наступних підрозділів: Донецький прикордонний загін, 1-й окремий батальйон охорони особливо важливих державних об'єктів, 35-та окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського, 2-й окремий стрілецький батальйон Тероборони, 1-й окремий Феодосійський батальйон морської піхоти, 36-та окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.
Наймолодшому зі звільнених захисників виповнилося 27 років, найстаршому — 47 років. Щонайменше п’ятеро з визволених мають поранення або хвороби.
Як писали «ФАКТИ», днями Україна визволила з полону ще 36 своїх громадян. Серед звільнених — одна цивільна особа і 35 військовослужбовців.128
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