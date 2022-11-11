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Україна

Бійці повертаються додому: Україна повернула з полону ще 45 військових

15:17 11 листопада 2022
військові

Черговий обмін полоненими між Україною та рф відбувся у четвер, 11 листопада. Додому повернулися 45 українських військових. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Серед військових, що повернулися додому, є і рядові солдати, і сержанти, які в боях захищали Україну. Також вдалося повернути два тіла загиблих захисників.

Обміном активно займався Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

«Ми повернемо додому всіх українців. Цих воїнів удома чекають діти, ми були на постійному зв'язку з рідними. Дні переживань та безсонні ночі вже позаду. Все буде добре», — зазначив голова ОП.

Нагадаємо, 3 листопада в результаті чергового обміну полоненими, в Україну повернулися 107 наших воїнів, серед яких 74 захисники «Азовсталі».

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