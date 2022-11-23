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З російського полону повернули ще 35 українських військовослужбовців

17:41 23 листопада 2022
З російського полону повернули ще 35 українських військовослужбовців

Україна, яка раніше досягла можливості для військовополонених листуватися з рідними через Червоний Хрест, визволила з полону ще 36 своїх громадян. Про це повідомив керівник Коодинаційного штабу з питань поводження з полоненими, очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, серед звільнених — одна цивільна особа і 35 військовослужбовців, серед яких — захисники «Азовсталі».

«Провели черговий обмін полоненими. Повернули додому 36 наших людей — одного цивільного і 35 військових. Серед звільнених — хлопці, які захищали Маріуполь, були на „Азовсталі“, а також нацгвардійці, що були взяті у полон на ЧАЕС у перші дні вторгнення», — розповів Єрмак.

Зокрема, вдалося звільнити 22 нацгвардійців, 8 прикордонників, 4 бійців ВМС та одного бійця ЗСУ.

У цивільного, на жаль, була ампутована нога.

Нагадаємо, останній обмін полоненими з рф був проведений 11 листопада — тоді Україна повернула з полону 45 військових.

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