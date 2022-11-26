ЗСУ ведуть артилерійські бої з армією рф, а загарбники — б'ють по мирних містах та селах

Протягом 276-ї доби героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню ворог продовжував здійснювати перегрупування військ з метою посилення частин та підрозділів на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, завдав 2 ракетних нищівних обстріли по цивільних об’єктах Дніпра та здійснив 4 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і мирних населених пунктах. Про це у вечірньому зведенні повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили пункт управління, 9 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, а також ще один важливий об’єкт окупантів.

За даними розвідки, ворог проводить підготовку новоприбулих мобілізованих військовослужбовців, зокрема й на тимчасово зайнятій території України. Так, в населеному пункті Новопетриківка Великоновосілківського району Донецької області зафіксовано проведення з мобілізованими окупантами тактичних навчань та виконання вправ зі стрілецькою зброєю. Разом з тим, у період з 22 по 23 листопада поточного року, в населеному пункті Старомлинівка всі цивільні будинки були заселені мобілізованими загарбниками.

А в місті Пологи, що на тимчасово зайнятій території Запорізької області, виявлено місце утримання полонених військовослужбовців Сил оборони та цивільних громадян, яких затримано за звинуваченнями у співпраці з силовими структурами України.

Нагадаємо, раніше в Генштабі відзначили велику кількість втрат у підрозділах противника, що діють у Луганській області. Там пораненими військовими вже переповнені лікарні населених пунктів Красний Луч, Антрацит і Лутугине, а місцевим моргам нікуди приймати тіла мертвих загарбників.

Фото Генштабу ЗСУ

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