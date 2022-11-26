«Жінку жорстоко катували і на території хлібного елеватора убили»: болюча історія про українську патріотку

Українська журналістка Ірина Ярошинська на своїй сторінці поділилась історією про Вікторію Іванову, яку вбили окупанти у її рідному Тростянці Сумської області.

«Вона вирощувала квіти і прикрашала ними світ. Вона раділа сину та тішилася 7-ма онуками. У рідному Тростянці її знали як активну українку. І коли росіяни зайшли у їх рідне місто, вона увійшла до складу групи активістів, які збирали інформацію для коригування вогню для Збройних Сил України. Створили групу у Viber і 40 учасників збирали дані про пересування техніки та особового складу ворожих військ.

Вікторія Іванова практично цілодобово повідомляла дані про пересування вулицею Луніна, яка була одним з основних напрямків руху ворожих колон. Пізніше жінка почала виходити щодня в центр окупованого міста, начебто у власних господарських справах. Вона розносила продукти харчування людям поважного віку. Безкоштовно роздавала квіти зі своєї теплиці. В цей час, наражаючи себе на небезпеку, збирала інформацію про скупчену в місті російську техніку".

За словами журналістки, потім світлини техніки та голосові повідомлення через групу у Viber жінка передавала українським ЗСУ.

«Окупанти під час одної з перевірок викрили Вікторію Іванову по фото в її мобільному телефоні та схопили 13 березня 2022 року. Жінку жорстоко катували і на території хлібного елеватора убили.

Знайшли тіло Вікторії Іванової через два місяці після звільнення Сумщини. Сталося це в день її народження — 15 травня 2022 року 21 листопада 2022 року. Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про посмертне нагородження Вікторії Іванової орденом «За мужність» ІІІ ступеня".

Нагадаємо, катувати українок вимагали російські командири.

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