«Біла ганчірка, потім зґвалтування»: катувати українок вимагали російські командири

Російські командири не тільки знали про сексуальне насильство над українськими жінками, але й, як стверджують слідчі, в деяких випадках заохочували його. За свідченнями потерпілих, російські військовослужбовці змушували українок вивішувати білі полотнища на своїх будинках, куди потім приходили ґвалтувати їх, повідомляє Reuters.

Коли російські солдати прибули до села Берестянка під Києвом у березні, вони наказали 42-річній Вікторії повісити на двері її будинку білу тканину. Потім, вночі, туди прибув командир з двома своїми підлеглими. Він розповів жінці, що солдати були напідпитку і хотіли розважитися. Військовослужбовці відвели Вікторію до сусіднього будинку. Там вони схопили ще одну жінку і застрелили її чоловіка, коли той спробував їх зупинити. Потім вони обох жінок зґвалтували.

За словами Вейна Джордаша, британського адвоката, який допомагає Києву розслідувати російські злочини, російські командири не тільки знали про зґвалтування, але «в деяких випадках заохочували або навіть наказували їх». Джордаш сказав Reuters, що рівень сексуального насильства, скоєного росіянами на півночі України та в районах навколо Києва, свідчить про «планування на систематичному рівні», а на територіях, окупованих протягом тривалих періодів, «це стало набагато більш поширеним явищем».

На думку українців, росіяни цілеспрямовано використовують сексуальне насильство як зброю приниження та залякування. Генеральна прокуратура України заявила, що війна «спрямована на знищення українського народу» і що сексуальне насильство є одним зі злочинів росії, «спрямованих на поширення стану терору, спричинення страждань і страху серед цивільного населення України».

Reuters опитало понад 20 осіб, які працюють з жертвами російського насильства. Вони поспілкувались з представниками правоохоронних органів, лікарями, адвокатами та самими постраждалими. Відомо, що зловмисники ґвалтували жінок та дівчат у їхніх помешканнях або у безлюдних будинках. У більшості випадків ці дії становили катування та жорстоке або нелюдське поводження з потерпілими та родичами, які були змушені стояти осторонь.

Вік жертв зґвалтувань коливався від чотирьох до 80 років. Рф заперечує, що її солдати скоїли воєнні злочини. Кремль заперечує будь-які звинувачення, в тому числі щодо того, що командири знали про сексуальне насильство солдатів.

Нагадаємо, днями Європарламент визнав рф державою-спонсором тероризму.

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