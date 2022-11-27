Де дивитися онлайн Іспанія — Німеччина: розклад трансляцій матчів ЧС-2022 27 листопада
У неділю, 27 листопада, ще у двох групах відбудуться поєдинки 2-го туру чемпіонату світу з футболу у Катарі.
У групі Е Японія, що сенсаційно обіграла Німеччину на старті групового етапу, зіграє на арені «Ахмад бін Алі» в Аль-Райяні проти Коста-Рики, а Іспанія, яка є найрезультативнішою командою за підсумками першого туру, поміряється силами з Нымеччиною, що не має права на помилку, на арені «Ель-Байт Стедіум» у Ель-Хаурі. До речі, в останньому очному протистоянні топ-збірних у Лізі націй у листопаді 2020-го «Червона фурія» розгромила «бундестім» — 6:0.
У квартеті F Бельгія в поєдинку з Марокко на стадіоні «Аль-Тумама» у Досі намагатиметься продовжити свою переможну серію у групових турнірах чемпіонатів світу, а віцечемпіони попереднього мундіалю докладуть максимум зусиль, щоб здобути першу перемогу на нинішній першості у протистоянні з Канадою на «Халіфа Інтернешнл Стедіум» у столиці Катару.
ЧС-2022. 2-й тур
27 листопада (неділя)
Група Е
Японія — Коста-Рика 12:00 регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт»
Іспанія — Німеччина 21:00 «MEGOGO. Футбол», радіо «Промінь»; у записі — регіональні канали «Суспільного», «Суспільне». Спорт"
Група F
Бельгія — Марокко 15:00 регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт»
Хорватія — Канада 18:00 регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт»
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що неймовірний Мессі повторив досягнення Марадони та врятував Аргентину від фіаско на ЧС-2022.
Фото uefa.com163
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