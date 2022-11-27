Неймовірний Мессі повторив досягнення Марадони та врятував Аргентину від фіаско на ЧС-2022: відеоогляд матчу

У суботу, 26 листопада, фінішувала програма 2-го туру чемпіонату світу з футболу у групі С. Після виграшу Польщі у Саудівської Аравії (2:0) у матчі за «виживання» на Національному стадіоні в Лусаїлі билися Аргентина та Мексика.

ЧС-2022. 2-й тур

26 листопада (субота)

Група С

Аргентина — Мексика — 2:0

Голи: Мессі (64), Фернандес (87).

Чинний чемпіон Південної Америки Аргентина після сенсаційної поразки від Саудівської Аравії (1:2) поставила собі на межу вильоту з ЧС-2022, тому в матчі з Мексикою, у якої все ж було одне здобуте очко, команду Ліонеля Скалоні могла влаштувати лише перемога.

Ось тільки цілих півтора тайму дворазові чемпіони світу в матчі, який відвідали 88 966 уболівальників, ніяк не могли пройти оборону «ацтеків». Але коли в тебе є Мессі, шанси на успіх залишаються до останнього. Саме Ліонель на 64-й хвилині створив на рівному місці гол, а на 87-й результативно асистував Фернандесу, подарувавши одному з фаворитів турніру шанс на вихід до плей-оф (раніше Аргентина незмінно перемагала Мексику на ЧС-1930, ЧС-2006 та ЧС-2010).

До речі, семиразовий володар «Золотого м'яча» забив свій 8-й м'яч на світових першостях і зрівнявся за цим показником із легендарним Дієго Марадоною (25 листопада виповнилося два роки від дня смерті великого футболіста). Більше за Аргентину (10 голів) на ЧС забив лише неперевершений Габріель Батістута. Втім, 35-річний Ліонель додому ще не їде.

Становище команд: Польща — 4 очки (різниця м'ячів — 2:0); 2. Аргентина — 3 (3:2); 3. Саудівська Аравія — 3 (2:3); 4. Мексика — 1 (0:2).

У 3-му турі в квартеті С 30 листопада (о 21:00) зіграють: Польща — Аргентина, Саудівська Аравія — Мексика. Шанси на вихід до 1/8 фіналу зберігають усі чотири команди.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Франція перемогла Данію і першою з учасників ЧС-2022 гарантувала собі вихід до 1/8 фіналу.

Фото fifa.com

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