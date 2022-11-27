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Україна

Ворог 5 разів за ніч обстріляв Дніпропетровщину: постраждали житлові будинки, господарські будівлі та газопровід

8:19 27 листопада 2022
руйнування

У суботу, 26 листопада, вдень російські варвари завдали удару по Дніпру, а вночі на неділю Дніпропетровська область пережила 5 обстрілів ворога, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

Майже 9 години тривала повітряна тривога в області.

Російські окупаційні війська всю ніч тероризували Нікопольщину. Стріляли «Градами» та важкою артилерією з тимчасово окупованого Енергодара.

Влучили по двох громадах — Червоногригорівській та Марганецькій.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

У Червоногригорівській громаді понівечено 6 приватних будинків, 6 господарських споруд, авто приватного підприємства та газопровід.

У Марганецькій рятувальники ДСНС продовжують обстежувати території. З'ясовують деталі атак.

Нагадаємо, у неділю, 26 листопада, вся Україна згадувала жертв Голодомору 1930-х років минулого століття. Президент Зеленський зазначив, що сьогоднішні дії росії такий самий геноцид українців як і сталінський. росія намагається знищити нас як націю, але їй це не вдасться. Україна бореться проти агресора. Українці захищають не лише себе, а й Європу та весь світ від монстра.

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