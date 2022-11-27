Убив і закопав у дворі: під Дніпром чоловік позбавив життя свою гостю

У Кам'янському на Дніпропетровщині 36-річний підозрюваний забив 54-річну жінку до смерті та закопав тіло у дворі будинку.

Поліцейські встановили, що злочин стався 24 листопада близько 3:00. Потерпіла перебувала в гостях, де у неї виник конфлікт з 36-річним чоловіком. Під час сутички нападник завдав жінці тілесні ушкодження, внаслідок яких вона померла. Щоб уникнути покарання, чоловік переніс тіло у двір будинку і там закопав.

Анонімне повідомлення про те, що у дворі одного з приватних будинків закопане тіло жінки, надійшло у поліцію вже наступної ночі. Правоохоронці прибули за викликом, оглянули прибудинкову територію та виявили в районі теплиці тіло 54-річної жінки з ознаками насильницької смерті. Також на місці події працювали експерти. Правоохоронці оперативно зібрали всю необхідну інформацію та довели причетність підозрюваного до злочину.

25 листопада за погодженням з Кам`янською окружною прокуратурою чоловіку повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, минулого літа і в Одесі чоловік позбавив життя жінку, з якою познайомився напередодні. Її розчленоване тіло він викинув на смітник.

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