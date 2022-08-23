Запросив додому, вбив та розчленував: в Одесі чоловік позбавив життя жінку, з якою познайомився напередодні

В Одесі 44-річний мешканець Суворовського району вбив і розчленував 51-річну місцеву мешканку, з якою познайомився напередодні.

Як повідомили в обласному управлінні поліції, слідство встановило, що криваве знайомство сталося увечері 13 серпня. Підознюваний запросив жінку до себе додому «на чай», і під час спільного вживання алкоголю та виниклої затим сварки кілька разів вдарив гостю по голові.

Коли ж від отриманих травм жінка померла, зловмисник відволік тіло до підсобного приміщення, а через добу розчленив, сховав у ковдру та сумку і викинув у найближчий смітник.

Пошук тіла

Цікаво, що у скоєному зловмисник звинувачує… оковиту. Проте його вже затримали і повідомили йому про підозру в умисному вбивстві, передбаченому ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років).

Наразі поліцейські клопочуть про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше у Днепропетровській області п'яний чоловік убив рідну матір, завдавши їй понад 250 ударів ножем.

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