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Ворог атакував Кривий Ріг ракетами, дві з них влучили в об'єкт транспортної інфраструктури

10:26 27 листопада 2022
Пожежа після обстрілу

Ранок 27 листопада став тривожним для мешканців Полтавської, Черкаської, Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської та Луганської областей.

Ворог атакував українські регіони

Станом на 8:20 стало відомо, що росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області.

Так, спочатку з'явилася інформація від місцевих пабліків про те, що у місті пролунали вибухи. Пізніше цю інформацію підтвердив голова військової цивільної адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Також він закликав місцевих жителів перебувати у укриттях: «Кривий Ріг — ракетна атака. Залишайтесь у укриттях».

О 9:05 про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

«Дві російські ракети вдарили по об'єкту транспортної інфраструктури. Серйозні руйнування. Усі деталі з'ясовуються», — написав він.

У свою чергу, заступник голови ВП Кирило Тимошенко повідомив, що в Дніпрі ще продовжують гасити пожежі, спричинені прильотом ракет.

Ліквідація осередків вогню триває

Нагадаємо, напередодні армія рф атакувала ракетами Дніпро, в місті виникло кілька масштабних загорянь, а також відбулося відключення кількох трансформаторних підстанцій.

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