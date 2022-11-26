«Це допоможе зупинити хвилю біженців з України до Європи»: нова стратегія Польщі

Гуманітарна допомога українцям переважно у власній країні — польський уряд у співпраці з Києвом змінює свою стратегію щодо біженців війни. Це буде досягнуто шляхом будівництва контейнерних містечок для 20 000 внутрішньо переміщених осіб, повідомляє Rzeczpospolita.

Ані польська, ані українська влада не хочуть повторення ситуації після 24 лютого, коли мільйони українців, рятуючись від війни, перетнули польський кордон — сьогодні близько мільйона залишаються в Польщі, а другий мільйон оселився в Німеччині. В основному це жінки та діти. За дев'ять місяців польські кордони перетнуло понад 7,6 млн. українців (виїхало з Польщі 5,8 млн.).

В ООН попереджають, що зима може спричинити нову хвилю міграції. Європейські країни до цього не готові, не хоче цього і Київ, розуміючи, що їхні громадяни — переважно молоді сім'ї, більшість з яких виїхали — можуть не повернутися. Депопуляція країни була б смертельною для України. Вже підраховано, що якщо люди продовжать масово тікати з України, то до 2030 року тут залишиться близько 35 мільйонів мешканців.

Тому в Україні створюються різні стратегії та рішення для запобігання депопуляції та подальшої еміграції, а Польща, як друг України, не буде діяти, щоб поглинути якомога більше її громадян чи «робочої сили», а створюватиме клімат для того, щоб українці поверталися додому і відбудовували країну, додає видання.

Прикордонні міста, які зазнали масового напливу біженців одразу після початку війни в Україні, залишаються спокійними. Створені там пункти допомоги, які у пікові моменти приймали до кількох сотень людей на день, зараз «не працюють». Уповноважений уряду у справах біженців з України Павел Шефернакер в інтерв'ю Rzeczpospolita визнає, що у співпраці з українцями готується до різних сценаріїв, хоча «українська влада робить все, щоб українці залишалися вдома».

За даними видання, лише на допомогу українським біженцям (включно з проживанням, виплатами, харчуванням) Польща вже витратила бл. 5,5 млрд злотих.

«Також Польща, обтяжена підтримкою, особливо у складній економічній ситуації та при високій інфляції, зацікавлена у допомозі українцям на місцях — вдома. Уряд визнає, що ми більше не можемо дозволити собі таку масштабну підтримку, тому з лютого 2023 року біженці будуть долучатися до витрат на своє утримання — 40 злотих на добу, а потім 60 злотих за проживання. Система також буде запечатана, щоб заблокувати здирництво — ZUS матиме актуальну інформацію про перетин кордону».

Нагадаємо, що Польща відмовила у в’їзді до країни російській делегації ОБСЄ.

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