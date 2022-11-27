Засунули автомат у рот і розстріляли: окупанти жорстоко вбили під Херсоном матір та її прийомного сина

Українські правоохоронці продовжують знаходити вбитих росіянами українців у звільнених районах України. Так, у селі Львівські Отруби Херсонської області виявили тіла розстріляних матері та сина.

" З їло Львівські Отруби, звільнена Херсонська область. Два тіла цивільних в ямі-окопі у дворі, де мешкав підрозділ російських окупаційних сил «, — повідомив журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram.

Зазначається, що 49-річному Сергію Новосаду вклали дуло автомата до рота та застрелили. На цьому російські військові не зупинилися і випустили у вже мертвого чоловіка чергу з автомата.

Крім того, окупанти вбили і прийомну матір чоловіка — 78-річну Любов Новосад. Їй вистрілили у голову.

«Її тіло лежало над його тілом, як і дві палички бабусі, без яких вона не могла пересуватися. Чому їх привели сюди з рідного дому через дорогу та розстріляли, невідомо», — підсумував журналіст.

Нагадаємо, що з перших днів повномасштабної війни Росії проти України в російській окупації опинився Херсон та більша частина області. 11 листопада українська армія зайшла до Херсона.

На звільнених територіях правоохоронні органи України фіксують військові злочини росіян — вбивства цивільних, насильство, викрадення, насильницьку депортацію, грабежі та інше. Фахівці працюють із масовими захронюваннями, де знаходять понівечені тіла.

Незважаючи на деокупацію лівобережної частини Херсонської області, окупанти продовжують вбивати мирне населення. Так, станом на 26 листопада росіяни вбили на звільненій території понад 30 людей.

При цьому лише минулої доби ворог здійснив 54 удари по території області. В результаті рашисти вбили одну людину і поранили ще двох, включаючи дитину.

Нагадаємо, що журналіст та волонтер Ігор Захаренко, який зараз працює у Херсоні, поспілкувався з місцевими жителями. І вони розповіли йому моторошні випадки про російську окупацію та військові злочини рашистів.

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