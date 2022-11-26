«Не можна навіть росіян називати тваринами, тому що тварини піклуються про своїх», — матір травмованої дитини

У Херсоні внаслідок російських обстрілів загинула щонайменше одна людина і ще 3 поранені, повідомляє офіс президента. Як написав на своїй сторінці журналіст Мстислав Чернов, одним із важко поранених був 13-річний Артур Вобліков, якому під час вибуху відірвало руку.

«Його матері Наталії Воблікової не було вдома, коли стався удар, а коли вона почула вибухи, вона не знала, живий він чи мертвий. Відтоді, як росія відступила з регіональної столиці майже два тижні тому, після цього була відключена вода та зруйновані лінії електропередач, лікарі стверджують, що турбота про пацієнтів стає ще більшою.

По всьому місту багато лікарів працюють у темряві, не можуть користуватися ліфтами для перевезення пацієнтів у хірургію і працюють із фарами, мобільними телефонами та ліхтариками.

У деяких лікарнях більше не працює ключове обладнання. Ретельно маневруючи ношами вузькими сходами лікарні, команда медків несла 13-річну дитину шість прольотів до операційної, де їм довелося ампутувати їй руку.

Сиділи в темному коридорі лікарні з донькою в очікуванні закінчення операції. Матір хлопчика казала: «Вони не люди. Не можна навіть (росіян) називати тваринами, тому що тварини піклуються про своїх. Вони стріляють по мирних жителях, по дітях. Ми їх сюди не кликали і не вбивали нікого з їхніх дітей. То чому вони вбивають наших дітей?«

За словами журналіста, один із хірургів повідомив, що діти прибувають із важкими травмами голови та внутрішніх органів. А тим часом на верхньому поверсі лікарні персонал піклується про дітей у палаті за допомогою однієї лампи.

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