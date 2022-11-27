«Наступний тиждень теж для українців буде непростим, особливо його перша половина», — екстрасенс

Учасник та півфіналіст 20-го сезону міжнародної «Битви екстрасенсів» Роман Шептицький, який предрік 23 листопада масований ракетний удар та жертви в Києві та області, спрогнозував ситуацію в Україні з 27 листопада по 3 грудня. Й, на жаль, цей тиждень теж буде доволі неспокійний, бо рашисти атакуватимуть об’єкти критичної інфраструктури.

«Це може стосуватись не лише світла, а й води та тепла. Треба бути готовим до випробувань. Раджу запастись павербанками, продуктами, ліхтариками, — каже Роман Шептицький. — Неділя — добрий день, продовження контрнаступальних дій ЗСУ, підготовка далі триває. Можуть бути гарні новини щодо підтримки світу. Щодо понеділка, то він буде неспокійним, що стосується далеких доріг та переїздів — будьте обережні. Випала карта «сонце перевернуте» — це означає, що світла буде мало, енергетику продовжуватимуть відновлювати. Не виключено, що можуть бути по певних регіонах атаки. Вівторок — дія, підготовка. На жаль, є чимало зрадників та колаборантів, які продовжують зливати дані рашистам про об'єкти критичної інфраструктури. Але нічого, переживемо.

У середу вороги будуть знову робити все, аби вивести із ладу комунікації. На четвер випали карти «прояснення» — світ має прозріти і ще більше ставати на сторону Україну. У п’ятницю бачу втрати по матеріальних структурах, я би сказав не дуже добрий, але не і вкрай важкий день. Щодо суботи, то випали гострі карти, будуть нові загрози. В мене складається враження, що до середини тижня ці гади робитимуть нам зло, а в другій половині тижня світ почне ще більше говорити про Україну. А на вихідні рашисти почнуть нову серію помсти, повітряні загрози — не уникайте попереджень".

Щодо окремих регіонів, то екстрасенс спрогнозував, що у Харкові та області залишається висока загроз ракетних обстрілів.

«Ворог діє хаотично, тому зберігайте уважність. Поступово лінія по енергозахисту збільшується. Дніпро та Дніпропетровська область — там гади не заспокояться, можуть видатись особливо важкі дні, випали погані карти, люди можуть знову лишитись без світла, і навіть без газу та води.

Запоріжжя — карта гостра, ворог би хотів наступати, але наші там їх розбивають.

Київ та Київська область — все одно залишаються повітряні загрози до 50−60%, ситуація буде напруженою, але ППО може спрацювати. Щодо Вінниці та області, висока загроза руйнувань об’єктів критичної інфраструктури. Також рашисти атакуватимуть Хмельниччину всередині тижня, тому бережіться".

Нагадаємо, українські вчені створили унікальну систему, яка слухає землю, щоб визначити, де знаходяться ворожі гармати і танки в радіусі 20 кілометрів.

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