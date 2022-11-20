«Рашисти будуть тероризувати Київ»: екстрасенс попереджає про нескопійний тиждень

Учасник та півфіналіст 20-го сезону міжнародної «Битви екстрасенсів» Роман Шептицький, який предрік звільнення Херсону і обстріли дронами Київщини, спрогнозував ситуацію в Україні з 21 до 26 листопада

«Щодо загальної характеристики, то відразу скажу — тиждень з 21 по 26 листопада буде неспокійним, — каже Роман Шептицький. - «Двійка мечів» означає, що ворог ще планує щось і нам слід бути обережними. А також ця карта символізує правильний вибір. І на цьому тижні Україна стоятиме перед правильним вибором у наступальних кроках та звільненнях міст. Можливі повторні атаки ворога.

Давайте пройдемось по дням тижня. Понеділок — перемовини та оголошення додаткової підтримки від інших країн, в тому числі збройної. Карта «Відлюдник» — продовження нашого духовного розвитку. Я закликаю українців більше молитись, тоді швидше будуть мир та перемога. Ворог намагатиметься відкинути нас в якусь ізоляцію, але не вдасться. У вівторок слід бути уважним, ворог може завадити бути в нормальному та стабільному стані. Не дадуть гади нам перепочинку. Середа — аналогічно. Навіть може видатись доволі гострим днем, рашисти будуть намагатись пошкодити не лише енергетику, а й теплокомунікацію, відрізати нас від води. Не бачу спокою у четвер, там, де мала бути дружелюбність — все навпаки. Від рф можливі чергові брехливі заяви, щоб підштовхувати нас до перемовин, а Україну можуть відвідати важливі персони, може не офіційно. У п’ятницю можливі конфлікти та загострення. Субота — більш-менш спокійний сон. Не скажу, що все погано буде в період 21 -26 листопада, але маю підвищену тривогу. Рашисти щось задумують недобре".

Екстрасенс зробив прогноз і по українським регіонам і містам. У Львівській області, впевнений він, на 60% реалістичні обстріли.

«У Хмельницькій та Тернопільській областях залишаються загрози пошкодження енергетичної структури. По Рівному та Рівненщині карти гостріші, особливо друга половина тижня. Можливі провокації на кордоні, викриття навідників, колаборантів. Київ — у вас буде неспокійно, в області теж, гади тероризуватимуть вас, бо випали карти, де багато мечів. Під ударом в столиці можуть бути об’єкти цивільної інфраструктури. В мене складається враження, що окупанти вичікують, коли тільки ми щось відновимо, то знову починають гатити. Вінниця та область — тут картина світліша ніж по Житомирщині, повітряна загроза на 40−50% зберігається. На Запоріжжі рашисти можуть піти у наступ, але це більше схоже на ворожу оборону, ніж напад. Повітряні загрози залишаються, на жаль, на високому рівні. Наступні сім днів Харків та область теж потерпатимуть від обстрілів, але регіон постійно посилюють в плані захисту. Дніпро та Дніпропетровщина — картина частково вирівнюється, там активно працюють над посилення захисту після останніх атак. Звільнений Херсон — поступове відновлення, але роботи там ще дуже багато. А лівий берег — загострення, будуть ЗСУ бити гадів. Але особливих змін там наступного тижня не бачу», — зазначає Роман Шептицький.

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