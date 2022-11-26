Слухає землю, щоб визначити, де знаходяться ворожі гармати і танки в радіусі 20 кілометрів: українські науковці створили унікальну систему

Уявіть, що на значній відстані від позицій ВСУ противник встановив гармати і міномети, відкрив з них вогонь. Розроблена командою українських науковців, аспірантів і студентів система «Трембіта-сейсмо» здатна в режимі реального часу визначити точні координати цих ворожих вогневих засобів. Отримавши дану інформацію, наші артилеристи мають змогу ефективно вести контрбатарейну боротьбу — знищити російські гармати і міномети. Причому місця, куди влучать українські снаряди система теж визначить з великою точністю, таким чином допоможе коригувати вогонь. І це ще не всі можливості «Трембіти-сейсмо». Для прикладу, вона здатна виявити переміщення військової техніки (танків, самохідних гармат, бронетранспортерів) яка рухається на досить великій відстані від українських позицій: радіус дії системи — 20 кілометрів. Її принцип роботи відображений в назві — «сейсмо». Образно кажучи, вона «слухає землю».

«Трембіта-сейсмо» існує поки що в одному екземплярі"

- На створення системи, яка «слухає землю», мене до певної міри надихнула родинна легенда про мого пращура козака Олефіра Голуба, — розповів один з розробників «Трембіни-сейсмо» студент 5 курсу Черкаського державного технологічного університету Андрій Олефір. — Пращур був генеральним писарем Війська Запорозького. Згідно з нашим сімейним переказом, саме він написав знаменитий лист козаків турецькому султану. Тож не дивно, що мені цікавить історія козацтва. Зокрема знаю, що серед методів розвідки, які використовували запорожці, було прослуховування землі: хтось з козаків прикладав до неї вухо і слухав, чи не чути десь вдалині цокіт кінських копит. З’явилась ідея використати цей спосіб розвідки з використанням сучасних технологій. В результаті наш творчий колектив створив дослідний зразок «Трембіти-сейсмо». Ми його випробували в реальній бойовій обстановці (не буду казати, де саме і коли). Скажу лише, що там через роботу ворожої ППО та погані погодні умови можливості використання для розвідки безпілотників були значно обмежені. Тому робота нашої системи виявилась особливо корисною для українських військових. Зараз ми вдосконалюємо дослідний екземпляр «Трембіти-сейсмо».

Тут слід сказати, що в ході її розробки ми використали досвід створення і використання на фронті інших апаратів — декількох модифікацій системи «Трембіта».



- Чим вони відрізняються від «Трембіти-сейсмо»?

- Апарати «Трембіта» уловлюють звуки, які проходять через повітря (можуть, наприклад, на великій відстані почути кроки ворожих диверсантів, які крадуться к українським позиціям), а «Трембіта-сейсмо» фіксує коливання, які проходять по ґрунту.



У всіх цих системах (і в «Трембітах», і в «Трембіті-сейсмо») задіяні новітні композитні акустичні матеріали, які створили в Національному авіаційному університеті професор В’ячеслав Астанін та доктор технічних наук Ганна Щегель. В значній мірі завдяки цим надсучасним матеріалам дані системи мають унікальні можливості.



Зауважу, що розробка першої «Трембіти» почалася в 2013 році. Тоді вона призначалася для охорони аеропортів від проникнення на їх територію терористів: система уловлює найменший шурхіт і завдяки цьому здатна виявити, що хтось намагається несанкціоновано потрапити на летовище. Коли наступного року росія анексувала Крим і розв’язала гібридну війну на Донбасі, розробники «Трембіти» створили декілька її модифікацій для військових. За допомогою небайдужих людей налагодили дрібносерійне виробництво і відправляли на фронт.



І от тепер створено «Трембіту-сейсмо». Повторю, поки що вона існує лише в одному екземплярі.

«Коли ворог почав масові обстріли об’єктів української енергетики, виявилось, що за допомогою „Трембіти-сейсмо“ можна оперативно оцінювати наслідки цих ударів»

- Яка вартість цієї системи?

- Ціноутворення як у будь-якої інженерної розробки: при штучному виробництві ціна доволі висока, при масовому — значно менша.

- І все ж який масштаб цін: мова йде про десятки тисяч, тисячу або декілька сотен доларів?

- А найповнішій комплектації десь 6 тисяч доларів при штучному виробництві.

- Скільки важить «Трембіта-сейсмо»?

- Приблизно 4 кілограми — це разом з ноутбуком. За його допомогою оператор має можливість миттєво обчислювати координати джерела того чи іншого сейсмічного коливання землі.

- Складно навчитись користуватись цією системою?

- Ні. Якщо кваліфіковано провести інструктаж, то військовий опанує роботу на ній за 2−3 години.

- У вас великий творчій колектив?

- Основних розробників семеро. Це науковці, аспіранти і студенти зі всієї України. Працюємо на волонтерських засадах. Дослідний зразок «Трембіти-сейсмо» виготовили на базі Національного авіаційного університету та державного Черкаського державного технологічного університету, студентом якого я являюсь.



Маємо й три інші перспективні розробки. Не вдаючись в деталі, скажу: за допомогою одної з них можна ефективно протидіяти іранським дронам-камікадзе «Шахід». Ще одна розробка, здатна «покласти» протиповітряну оборону противника. І третя: ми придумали, як зробити так, щоб жодний ворожий літак або гвинтокрил не зміг навіть наблизитись до місця, де буде розміщено нашу систему. Р сприйме мої слова, як фантастику. Але насправді мова йде про реальні розробки. Ми гарантуємо результат. Але для впровадження цих проектів потрібне фінансування (передусім, державне). Підхід «ви зробіть, а ми подивимось, чи воно варте уваги» в даному випадку категорично не підходить. Бо розробка військових систем коштує недешево. Плюс — треба великі кошти на налагодження масового виробництва. Тому волонтерська допомога в даному випадку за великим рахунком не допоможе.



- Хоч в загальних рисах можете розповісти, як буде працювати майбутня система протидії «Шахідам», які завдали великої шкоди українській енергетиці?

- Поки що зарано розкривати технічні рішення, адже в такому разі про них дізнається ворог. До того ж, не я один автор ідеї цієї системи. І вже через це не маю права розкривати принципи її роботи. Скажу лише, що ми засікаємо дрони-камікадзе на відстані 10 кілометрів. А знищуємо на відстані 1,5 кілометра.

- Ви випробували цю систему?

- Так. До речі, коли російські фашисти почали за допомогою ракет та «Шахедів» масові обстріли об’єктів української енергетики, виявилось, що системою «Тримбіта-сейсмо» можна оперативно оцінювати наслідки цих ударів. Причому, не тільки на поверхні землі, але й «скриті», підземні наслідки (адже вибухи здатні руйнувати й інфраструктуру, яка знаходиться під землею — такі, як колектори, водо і газогони, фундаменти будівель, гілки метро). Ці можливості «Трембіти-сейсмо» ми перевірили на практиці.



Не виключаю, що після публікації цієї статті, до нас звернуться з відповідних органів з питанням, чи маємо ми дозвіл на створення таких систем. Ми заздалегідь підготували відповіді на це питання. Це не летальна зброя, а апарат, створений для біологів — щоб науковці мали можливість досліджувати, як кроти полюють під землею на хробаків та орків.



Нагадаємо, інтерв’ю «ФАКТАМ» експосла у США та рф Володимира Єльченко: «Думаю, нам дається набагато більше зброї, ніж про це повідомляється».

Фото надано Андрієм Олефіром. На ньому Андрій під час випробування «Трембіти-сейсмо» в бойових умовах.

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