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Світ

У одного — симптоми норовірусу: у Польщі в центрі для біженців масово отруїлися українці

20:03 27 листопада 2022
Біженці з України

У Польщі, де напередодні стало відомо про «упереджене» ставлення до біженки з України, сталася ще одна сумна НП. У центрі для українських біженців у польських Глухолазах в Опольському воєводстві отруїлось понад 20 осіб, зокрема дітей.

Про це повідомляє видання in Poland.

Зазначається, що симптоми отруєння мають вісім дорослих та 15 дітей. Погіршення самопочуття вони зазнали у п'ятницю ввечері, 25 листопада. Санітарна інспекція під час обстеження кухні та харчоблоку порушень не виявила.

«Дітей привезли до нас до лікарні. Зараз у мене троє пацієнтів у дитячому відділенні та четверо в інфекційному. Їхній стан можна оцінити як добрий. Результатів лабораторних досліджень ще немає, але все вказує на класичне харчове отруєння», — розповів директор лікарні в Нісі Норберт Крайні.

У свою чергу, польський воєвода Славомир Клосовський заявив, що за попередньою інформацією, отруєння може мати вірусний характер. Адже в одного хворого виявили симптоми норовірусу.

Нагадаємо, що президент Польщі Анджей Дуда відмежувався від звинувачення України у вибуху у Пшеводуві.

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