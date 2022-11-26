«Ніщо не змінює того, що я говорив до цього часу», — Анджей Дуда про розслідування вибуху в Пшеводуві

Президент Польщі разом з очільниками Литви, Латвії та Румунії взяв участь у міжнародній конференції з питань майбутнього Європи в Каунасі. На прес-конференції Анджея Дуду запитали про те, на якому етапі перебуває розслідування вибуху ракети, що стався 15 листопада у Пшеводуві (Люблінське воєводство). Президент Польщі наголосив, що «це був трагічний випадок, який стався з вини росії», повідомляє польське видання RMF24.

«Саме росія спровокувала агресію, напала на Україну і 15 листопада саме рф направила десятки ракет, обстрілявши ними територію України, яка захищалася, в результаті чого стався прикрий інцидент», — наголосив Дуда.

Президент повідомив, що «розслідування триває». Обставини справи з'ясовуються. Слідчі завершили роботу на місці події. Наразі проводяться лабораторні дослідження.

«За інформацією, яка до мене доходить, ніщо не змінює того, що я говорив до цього часу, — зазначив президент. — Наразі ми чекаємо, коли слідчі завершать свою роботу. Звичайно, я них жодним чином не втручаюся».

Анджей Дуда повідомив також, що «жодних слідів другої ракети на польській території не виявлено».

«У нас є інформація, що дійсно була друга ракета, але вона не впала на польську територію, а була лише над територією України», — пояснив президент.

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Раніше повідомляли подробиці про жертв російської ракетної атаки на території Польщі.

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