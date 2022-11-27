«За криваві рублі готова навіть оголятись вагітною»: мовчунка Тодоренко знову «відзначилась»

Останнім часом Регіна Тодоренко «дивує» шанувальників у росії, де уродженка Одеси живе та працює, неймовірною працездатністю. Через десять днів після народження другої дитини телеведуча, яку внесли до санкційного списку РНБО, погодилася на участь у черговому сезоні шоу «Льодовиковий період», однак, як виявилося, навіть будучи вагітною, вона не сиділа на місці.

Так, перебуваючи в «цікавому» положенні артистка брала активну участь у зйомках серіалу «Секрети сімейного життя», де їй дісталася роль блогерки Кіри Крауч. Саме в перші місяці очікування малюка мовчунці випала нагода взяти участь у постільній сцені, повідомляють російські ЗМІ.

При цьому, в первісному сценарії пікантної сцени не було, тож після додавання епізоду Регіні довелося просити поради у чоловіка, співака-путініста Влада Топалова. Цікаво, що він поставився до такого досвіду своєї обраниці абсолютно спокійно і навіть допоміг їй налаштуватися на «гру».

«Пам'ятаю, я переживала і прийшла до чоловіка поділитися, а він тоді сказав мені дуже правильні слова: «Це твій акторський виклик, якщо хочеш надалі пов'язати життя з цією професією, пройдеш його, а якщо ні, зрозумієш, що не варто йти далі в цьому напрямі», — розповіла російським журналістам Регіна.

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