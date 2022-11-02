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«Не маю права жалітися»: Катя Осадча зізналася, що робить, коли у розпачі

19:18 2 листопада 2022
Катя Осадча

Ведуча проекту «Світське життя» («1+1″), дружина актора та продюсера Юрія Горбунова Катя Осадча, яка зворушливо звернулась до чоловіка на день його народження, зізнається, що війна повністю перевернула її життя. Зараз її — знавця світських вечірок — цікавить волонтерська робота та проект „Знайти своїх“». Паралельно Катерина та Юрій ведуть нові епізоди 12 сезону «Голосу країни» (ТЕТ) а нещодавно Катя повернулася з Фінляндії, де приймала участь у зйомках спеціального епізоду проекту «Пісня мого життя», присвяченого Україні.

— Я не виділяю якихось складних періодів за останні місяці, — зізналась Катя «ФАКТАМ». — Зараз, коли для проекту «Знайти своїх» щотижня беру інтерв’ю у людей, які шукають рідних, були в полоні, яких катували, вимагаючи перейти на бік росіян, розумію, що в мене не було важкого періоду. Слава Богу, всі мої рідні живі, наше житло ціле, тому я не маю права жалітися і казати про те, що якийсь період був складним. Ми всі боремося, кожен на своєму фронті. Іноді є бажання трішечки посумувати і, звичайно, як і в кожної людини, в мене бувають часи розпачу, але це проходить. Як кажуть наші волонтери: нашим хлопцям в окопах теж нелегко.

«ФАКТИ» писали, що зірка Голівуду Кіра Найтлі озвучила щоденник юної харків’янки, написаний під обстрілами.

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