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Тарас Цимбалюк показав палкі обійми з новою дівчиною: хто вона

18:21 27 листопада 2022
Тарас Цимбалюк

Зірка серіалу «Спіймати Кайдаша» Тарас Цимбалюк, який півроку тому оголосив про розлучення з дружиною Тіною Антоненко, закрутив новий роман. У соцмережах він опублікував інтригуюче фото в пристрасних обіймах з загадковою білявкою. На світлині Тарас цілує нову дівчину, однак не показує її обличчя та не називає ім’я.

«Чорно-біла п'ятниця», — підписав фото Тарас.

Очевидно, вони романтично проводили час в одному із столичних закладів.

Підписники Тараса в Інстаграм розсекретили його нову обраницю. Вони помітили, що на сторінці засновниці одного з київських рибних ресторанів та бренду одягу Світлана Готочкіна також є фрагмент відео з обіймами з загадковим чоловіком, схожим на актора.

Також Світлана опублікувала кадр з бойфрендом, дуже схожого на Тараса, у ліфті.

Раніше учасниця «Холостяка» Вікторія Варлей зізналася, що у неї з Цимбалюком був трирічний роман.

Фото Інстаграм Тараса Цимбалюка

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