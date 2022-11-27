Тарас Цимбалюк показав палкі обійми з новою дівчиною: хто вона
Зірка серіалу «Спіймати Кайдаша» Тарас Цимбалюк, який півроку тому оголосив про розлучення з дружиною Тіною Антоненко, закрутив новий роман. У соцмережах він опублікував інтригуюче фото в пристрасних обіймах з загадковою білявкою. На світлині Тарас цілує нову дівчину, однак не показує її обличчя та не називає ім’я.
«Чорно-біла п'ятниця», — підписав фото Тарас.
Очевидно, вони романтично проводили час в одному із столичних закладів.
Підписники Тараса в Інстаграм розсекретили його нову обраницю. Вони помітили, що на сторінці засновниці одного з київських рибних ресторанів та бренду одягу Світлана Готочкіна також є фрагмент відео з обіймами з загадковим чоловіком, схожим на актора.
Також Світлана опублікувала кадр з бойфрендом, дуже схожого на Тараса, у ліфті.
Раніше учасниця «Холостяка» Вікторія Варлей зізналася, що у неї з Цимбалюком був трирічний роман.
Фото Інстаграм Тараса Цимбалюка161
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