28 листопада — перший день Різдвяного посту: що категорично не можна робити і на які прикмети звернути увагу

Православні українці 28 листопада 2022 року вшановують пам'ять святих Гурія, Самона та Авія. Для вірян з цього дня розпочинається сорокаденний Різдвяний піст. У народі піст називають Пилипівкою.

Також 28 листопада — день пам'яті преподобного Паїсія Величковського (в миру Петра Івановича Величковського). Цей православний монах народився 21 грудня 1722 року у місті Полтава у сім'ї спадкового священника.

У народній традиції Гурій вважається зубним цілителем. Тому в цей день звертаються до святого про звільнення від зубного болю, зубних хвороб. Також у цей день можна прийти на лікування до стоматолога, щоб воно було ефективним. Також 28 листопада було прийнято ходити у лазню та змивати усі хвороби.

У цей період починається піст, коли віряни не лише відмовляються від м'яса, молочних продуктів та яєць, але намагаються не сваритися, не веселитися та нікого не засуджувати.

28 листопада категорично забороняється лаятися не лише з рідними, а й із чужими людьми. Також не можна скупитися, а навпаки, треба допомагати нужденним, роздавати дрібні речі, подавати милостиню. Не варто влаштовувати гучні гуляння, святкування. Не можна слухати музику голосно, треба день провести в роздумах.

Окрім того, у цей день не можна ображати коней та кричати на них, а також не потрібно переїдати та зловживати алкоголем.

У давнину вважалося, що якщо 28 листопада йде мокрий сніг, то це — до холодного травня. Вітряна погода обіцяє сильний вітер у День святого Миколая. Якщо на землі лежить багато снігу, то наступного року буде хороший врожай. Якщо 28 листопада погода похмура, але тепла, травень наступного року буде з поганою погодою. Якщо сніг випав на Гур'єв день, то він пролежить до весни.

Під час Різдвяного посту під забороною м'ясні та молочні страви, але в деякі дні можна їсти рибу. Під час посту у церквах не проводиться вінчання.

Як писали «ФАКТИ», у церковному календарі на пост припадають кілька великих свят, таких як Введення у храм Пресвятої Богородиці (4 грудня) та святителя Миколая Чудотворця (19 грудня). Особливо суворо підходять до вибору їжі в середу та п'ятницю, а в останній день посту не сідають за стіл «до появи першої зірки».

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