Овнам потрібно бути обережнішими з грошима, а Козерогам варто побоюватися провокацій: гороскоп на 28 листопада 2022 року

28 листопада астрологи називають днем, коли думки людей впливатимуть на життєві обставини. Так що для виправлення різних ситуацій потрібно гарно покопатися в собі, а не покладати відповідальність на інших або Всесвіт.

Гороскоп на понеділок для всіх знаків зодіаку пропонує slovofraza.com.

Овен

Зірки радять більше уваги приділяти сім'ї, особливо дітям. Можна зайнятися врегулюванням господарсько-побутових питань, підвищенням рівня комфорту та затишку. Це добрий час для проходження медичного обстеження, початку курсу лікування. Сьогодні не слід брати або позичати навіть невеликі суми.

Телець

Багатьом Тельцям доведеться похвилюватися за стабільність партнерських відносин, а також зіткнутися з необхідністю шукати нові шляхи для розвитку, які призведуть до зміни як їхньої долі, так і доль людей з їхнього оточення. Дійте! Не сидіть на місці і не чекайте, поки доля сама надасть можливість проявити себе.

Близнюки

Перша половина дня несприятлива, оскільки принесе розгубленість і невпевненість у собі. Контакти з начальством та партнерами будуть ускладнені. Проте друга половина дня дозволить досягти підтримки з боку нових колег, начальства чи друзів. Виявіть самостійність та свої максимальні можливості. Ваш успіх сьогодні залежатиме від того, що ви можете зробити самі і які здібності ви маєте.

Рак

Ваш давній знайомий може попередити вас про перешкоди, які вам доведеться подолати. У результаті ви з успіхом виберетеся з ситуації, що здається нерозв'язною. Довіряйте своїм близьким, але при цьому уникайте заздрісних людей. У складній ситуації вам доведеться передбачити можливі варіанти виходу з неї.

Лев

Друзі та кохані можуть надати вам підтримку в будь-яких труднощах та починаннях та розділять з вами радість удач. Для коханих ви повинні бути готові багато на що, ніякі труднощі вас не повинні лякати.

Діва

Комунікабельність Дів мінлива. Може бути багато нестиковок, запізнень та нездійснених очікувань. Необхідно уважно ставитися до своїх справ, зустрічей та спілкування.

Терези

Перша половина дня несприятлива для бізнесу, а в другій половині можливі труднощі в сімейних та професійних відносинах через бажання Терезів перекласти свої турботи на чужі плечі. У гонитві за успіхом не забувайте про свої щоденні обов'язки та відповідальність перед людьми. Ви повинні взяти паузу, подумати та озирнутися навколо.

Скорпіон

Незважаючи на нестабільність, сьогодні багатьом Скорпіонам вдасться досягти нових висот у кар'єрі, покращити стосунки з близькими людьми та з друзями й навіть зміцнити своє матеріальне становище. Завдяки своїм здібностям та працьовитості можна досягти багато чого. Але дорога до успіху іноді буває довгою, і ви маєте усвідомити це.

Стрілець

Імовірні реорганізація на роботі, конфлікти. Стрільці можуть виявляти зайву запопадливість і захочуть відразу ж досягти результату. Щоб уникнути серйозних проблем і фінансових втрат, вам необхідно серйозніше ставитись до своїх обов'язків і не чекати сьогохвилинного результату.

Козеріг

У другій половині дня зростуть амбіції багатьох Козерогів. У партнерстві можливі складності через ревнощі і нездійснені надії. Якщо ви сьогодні хочете досягти у чомусь успіху, то не варто розкривати свої справжні наміри та піддаватися на провокації.

Водолій

День обіцяє успіх та удачу у багатьох справах та починаннях. Робота принесе вигідні контракти та цікаві пропозиції. У вашому домі можуть з'явитися нові люди, а також можливе поповнення в родині. Озирніться навколо себе, і ви побачите поруч віддану вам людину, яка призначена вам долею.

Риби

У вирішенні проблем допоможуть друзі, партнери та покровителі, люди, які цінують вас та поважають. Якщо будете вперто працювати, то виправдаєте турботу та участь близьких та колег у вашій долі.

Про те, який очікується поточний тиждень з 28 листопада до 4 грудня для всіх знаків зодіаку, читайте на нашому сайті.

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Фото Pixabay

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