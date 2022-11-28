На честь убитого росіянами українського борця з нацизмом перейменували вулицю в Німеччині

У німецькому Лейпцигу вулицю, яку намагалися назвати на честь Володимира Зеленського, перейменували у пам'ять про українця, що пережив чотири концтабори та був убитий росіянами. Борис Романченко, віцепрезидент Міжнародного комітету Бухенвальду, загинув 18 березня під час обстрілу Харкова рашистами.

У Німеччині, як і багато де у світі, такий крок вважають формою протесту проти війни в Україні. За багатьма містами, які перейменували на честь України та українців площі та вулиці, на яких розміщені дипломатичні установи росії, свій крок зробив Лейпциг. Міська рада підтримала петицію містян про перейменування Турмгутштрассе, на якій розташоване генеральне консульство росії, в Борис-Романченко-штрассе.

Проросійськи налаштовані депутати намагалися перешкодити ухваленню цього рішення. Представники «Альтернативи для Німеччини» заявляли, що це політично й ідеологічно вмотивоване рішення, воно буде поширювати ненависть до росії. Та, оскільки не могли заперечити заслуг Бориса Романченка у боротьбі з нацизмом, пропонували поставити його «у чергу» — в офіційний список назв майбутніх, ще не прокладених вулиць Лейпцигу.

Переконати більшість лівих депутатів змогла голова міського комітету з петицій Беата Емс, яка заявила: «Ми знаємо, що це перейменування не закінчить війну. Але це покаже, що ми не відводимо очі, коли росія коїть воєнні злочини в Україні». «За» проголосували 33 депутати включно з бургомістром. 17 були проти, ще троє утрималися.

Борис Романченко дитиною був вивезений до Німеччини, на примусові роботи в Дортмунді. Тричі тікав, був в'язнем таких таборів, як Бухенвальд та Дора. Після війни здобув освіту, працював інженером. А також допомагав інформувати суспільство про злочини нацизму. Був віцепрезидентом Міжнародного комітету Бухенвальд-Дора. 22 березня, коли стало відомо про вбивство Романченка росіянами, Бундестаг вшанував його пам'ять хвилиною мовчання.

Додамо, що у травні Турмгутштрассе пропонували перейменувати в Зеленськийштрассе. Ця петиція не була підтримана з огляду на те, що на честь живих людей вулиці не перейменовуються.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», Німеччина та інші країни «Великої сімки» обіцяють допомогти Україні пережити цю зиму в умовах терактів росії на об'єктах критичної інфраструктури.

На фото у заголовку: Портрет Бориса Романченка вже два роки — частина виставки просто неба у Веймарі. На панахиду за загиблим прийшли премʼєр-міністр Тюрингії Бодо Рамелов, громадські діячі, члени Бундестагу (фото з сайту www.mdr.de)

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