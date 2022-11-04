«Ми не допустимо, аби люди гинули від холоду»: країни G7 засудили дії диктатора-вбивці путіна

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок звинуватила президента росії в тому, що він ще глибше занурився в нелюдськість через атаки на енергетичну інфраструктуру України.

Країни «Великої сімки» не допустять, щоб маси людей похилого віку, дітей і молоді гинули від голоду і замерзання, заявив політик у четвер на початку консультацій раунду «Великої сімки» в Мюнстері, повідомляє t-online.de. Саме тому країни G7 хочуть спільно розпочати зимову допомогу для України.

«За спільними санкціями, які ми розпочали, тепер піде спільна зимова допомога від партнерів G7», — зазначила вона та додала, що багато інших країн вже заявили про свій намір приєднатися до такої допомоги. Крім Німеччини, до складу G7 економічно сильних демократичних країн також входять Франція, Італія, Японія, Канада, США та Великобританія.

Ця зимова допомога також означатиме, що країни-партнери не допустять порушення миру та міжнародного права взимку.

«Ми не змиримося з тим, що російському президенту вдасться реалізувати свою стратегію зламу України. Ми не погодимося з тим, що він сподівається зруйнувати міжнародну згуртованість», — додала пані Бербок.

Міністерка додала, що Німеччина вже запустила понад 100 генераторів для стабілізації енергосистеми. Крім того, країна постачає обігрівачі, насоси, житлові та санітарні контейнери, ліжка, ковдри та намети.

Торкнулася вона й позиції Китая, який діє більш агресивно у військовому плані, ніж у минулому. За словами Анналени Бербок, країни «сімки» обговорять, «як можна уникнути повторення помилок минулого, які ми зробили у нашій політиці щодо росії».

Раніше колишній радник очільників МВС та Офісу президента України Віктор Андрусів повідомляв, що країни G7 домовились про введення обмеження ціни на російську нафту, але поки що не визначилися з верхньою межею ціни.

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