Готуйте запаси води, їжі та повер-банки: українців попередили про тяжкий майбутній тиждень

У партії «Слуга народу» заявили, що наступний тиждень може бути дуже тяжким для українців, оскільки росія планує нові теракти проти об'єктів енергетики.

Це зробив у своєму Telegram голова фракції «слуг» у Раді Давид Арахамія.

«Ми готуємося. Готуються військові. І ми закликаємо кожного додатково подбати про себе та свої родини. Зробіть запас води, їжі тривалого зберігання, зарядіть телефони та пауербанки, дізнайтеся, де найближчий «Пункт незламності» , — закликав він мешканців України.

За словами нардепа, екстрені служби та органи влади опрацьовують різні сценарії. Проведено багато тренувань, відпрацьовано дії енергетиків та критичної інфраструктури, кожен знає, що має робити.

«Ми обов'язково вистоємо, переможемо і змусимо Росію за все заплатити», — запевнив Арахамія.

Нагадаємо, що окрім народного обранця багато експертів з виживання радять українцям:

Запастися водою — як питною, так і технічною.

Зарядити усі пристрої.

Купити радіоприймач на батарейках.

Запастися їжею, яка не псується без холодильника.

Подбати про аптечку.

Зберігати тепло в будинку та підготувати прилади для його обігріву.

Як відомо, 23 листопада Росія знову завдала масованого ракетного удару по енергосистемі України. Запорізька АЕС перейшла у режим повного блекауту. 24 листопада у Києві залишилися без світла 70% житлових будинків. У ДПЕК «Київські електромережі» заявляли, що продовжують застосовувати екстрені відключення у столиці, але пообіцяли, що з 26 листопада вони триватимуть не більше ніж 5 годин.

Нагадаємо, що сьогодні, 27 листопада, ворог атакував Кривий Ріг ракетами, дві з них потрапили до об'єкту транспортної інфраструктури.

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